الأرجنتين ترفض طلب نتنياهو لزيارتها

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طلب إجراء زيارة للأرجنتين، لكن الرئيس خافيير ميلي، الداعم القوي لإسرائيل، طلب تأجيل الزيارة في هذا الوقت لأسباب سياسية.وأضافت الصحيفة: "ستُجري الأرجنتين انتخابات برلمانية قريبا، ويخشى ميلي أن تُلحق زيارة رئيس الوزراء الضرر به، بعد أن ضعفت شعبيته مؤخرا".وفي وقت سابق، قدم محامو حقوق الإنسان في الأرجنتين شكوى جنائية أمام المحاكم الفيدرالية في البلاد، مطالبين بإصدار أمر باعتقال نتنياهو في حال زيارته البلاد، وذلك في ضوء حادثة "مقتل المسعفين" في رفح في مارس. هذا بالإضافة إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول زيارة محتملة لنتنياهو إلى بوينس آيرس في سبتمبر.وتزعم الشكوى، التي رفعها المحاميان رودولفو يانزون وراجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وجاء في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة، والتي نقلتها "رويترز": "من المفهوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التسبب في الموت جوعا، وفي جرائم ضد الإنسانية كالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".وقد صدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في محكمة اتحادية في الأرجنتين في أوائل أغسطس، بمبادرة من نقابة موظفي الخدمة المدنية (ATE) ومنظمة حقوق الإنسان HIJOS.