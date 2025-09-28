الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، واعتدت على مواطنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأوقفت مركبة، واعتدت على شبان كانوا بداخلها بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات.وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا على مدخل روابي، أعاق حركة مرور المواطنين المتجهين إلى مدينة رام الله.كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل بلدة سنجل، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وحاجزاً آخرا على مدخل قرية المغير، حيث أوقف الجنود المركبات وفتشوها، ودققوا في هويات المواطنين.وفجر اليوم، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عند شارع جامعة بيرزيت، وداهمت قوة أخرى البلدة دون أن يبلغ عن اعتقالات.