(أونروا): ست عيادات فقط تعمل في غزة من أصل 22 بسبب منع إدخال الأدوية





وأوضح أن نحو ست عيادات فقط تابعة لـ(أونروا) تعمل حالياً من أصل 22 عيادة كانت تقدم خدماتها بشكل كامل في السابق.



وأضاف أن الوكالة لم يُسمح لها منذ سبعة أشهر بإدخال أي من المستلزمات الطبية والأدوية، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفق الإمكانات المتاحة.





رام الله - دنيا الوطنأكد القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة (أونروا) في غزة أن الوكالة مستعدة لتقديم الخدمات في القطاع طالما توفرت الظروف التي تسهّل وصول الطواقم إلى المنشآت.