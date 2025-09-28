شؤون فلسطينية

"الخارجية" ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين، واعتبرته قرارا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وأعربت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن شكرها لسان مارينو على مواقفها التي أعلنها وزير الخارجية مارينو لوكا بيكاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة والكارثة الإنسانية والاستيطان ومطالبته بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكدت، على حرص دولة فلسطين لبناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع سان مارينو وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة.

وطالبت "الخارجية" في ذات الوقت الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، كما حثت دول العالم على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض وفقا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

