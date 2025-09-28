(إسرائيل اليوم):خطة ترامب تشمل إفراجاً عن 250 أسيراً مؤبداً و1700 آخرين مقابل جميع "المختطفين"

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تتضمن إفراج إسرائيل عن 250 أسيراً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن خطة ترامب تتكون من واحد وعشرين بنداً، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبلور موقفه منها بعد لقائه ترامب.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن غالبية النقاط الواردة في الخطة مقبولة لدى إسرائيل، غير أن نتنياهو يسعى لإدخال تعديلات على بعض البنود قبل الموافقة النهائية عليها.وفي سياق متصل، أفاد (التلفزيون العربي)، نقلاً عن مصادر، أن الدول العربية أدخلت تعديلات على مبادرة (ويتكوف–كوشنر–بلير) الخاصة بوقف الحرب على قطاع غزة.وأوضحت المصادر أن التعديلات العربية تضمنت المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، معتبرة ذلك شرطاً أساسياً في المبادرة المعدلة.كما نصت التعديلات على تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، على أن تكون تحت إشراف مجلس دولي لمتابعة مهامها.وبحسب المصادر، من المقرر أن يعرض ترامب المبادرة المعدلة على نتنياهو خلال لقائهما الاثنين المقبل في البيت الأبيض.وتنص المبادرة، بعد إدخال التعديلات، على أن تكون للسلطة الفلسطينية صلة بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأن تضع حركة حماس سلاحها بدلاً من نزعه، فيما ستتولى قوات دولية مراقبة حدود القطاع دون احتكاك مباشر مع السكان.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن مناقشات "مثمرة للغاية" مع دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة في غزة منذ سنتين.