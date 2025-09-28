وزير الخارجية التركي: لا وجود لخطة توني بلير وإدارة غزةيجب أن تبقى بيد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هناك حركة دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس بشأن غزة، مشيراً إلى أن معظم الرأي العام لا يراها.وشدّد فيدان على أنه لا يوجد ما يسمى "خطة توني بلير"، موضحاً أنه لم تتم مناقشة خطط كهذه على الإطلاق، وأن دور بلير قد يقتصر على تنظيم ملف المساعدات، بينما ملف إدارة غزة يجب أن يبقى بيد الفلسطينيين.وأشار الوزير التركي إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخراً مع قادة الدول المسلمة كان في غاية الأهمية، لافتاً إلى أنه يجري العمل بهدوء على مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأوضح أن التركيز لن ينصب فقط على وقف إطلاق النار، بل على معالجة الظروف التي تسمح بتكرار المجازر، مؤكداً أن ذلك يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة.وأضاف فيدان أن عدداً غير مسبوق من الدول، خصوصاً الحليفة للولايات المتحدة مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا، اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب هذه الاعترافات هو ضغوط الرأي العام العالمي والدبلوماسية التي قادتها تركيا مع دول المنطقة.وبيّن الوزير التركي أنه كان من المفترض أن تعترف دول العالم بفلسطين قبل وقوع ما وصفه بالإبادة وتجويع مليوني إنسان، لكنه أشار إلى أن طبيعة البشر تجعل التحرك لا يحدث إلا بعد وقوع المآسي.وأكد فيدان أن هذه الاعترافات وحدها غير كافية، موضحاً أن المطلوب هو دولة حقيقية تمارس سيادتها، وهو ما يتطلب أولاً وقف الحرب على غزة.واختتم الوزير التركي بالتشديد على ضرورة بناء إدارة فلسطينية مستقلة مالياً وإدارياً لضمان قيام الدولة الفلسطينية وممارسة سيادتها الكاملة.