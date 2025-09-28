عاجل

  • (يديعوت أحرونوت): جيش الاحتلال يتقدم ببطء نحو معاقل حماس في غزة ويستعد لسيناريو تصعيد حاد في الضفة الغربية

  • طائرات الاحتلال تشن غارة على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

تعديلات عربية على مبادرة ترامب لوقف الحرب بغزة تُعرض على نتنياهو الإثنين.. وهذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطن
كشف (التلفزيون العربي)، نقلاً عن مصادر، اليوم الأحد، أن الدول العربية أدخلت تعديلات على مبادرة (ويتكوف - كوشنر - بلير) الخاصة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن التعديلات العربية تضمنت المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، كشرط أساسي ضمن بنود المبادرة المعدلة.

كما نصت التعديلات على تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط تتولى إدارة القطاع، على أن تكون هذه الإدارة تحت إشراف مجلس دولي لمتابعة مهامها.

وبحسب المصادر، سيعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذه المبادرة بعد إدخال التعديلات العربية عليها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض.

وتتضمن المبادرة المعدلة أن تكون للسلطة الفلسطينية صلة بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأن تضع حركة حماس سلاحها بدلاً من نزع السلاح، في حين ستتولى قوات دولية مراقبة حدود القطاع دون احتكاك مباشر مع السكان.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، عن مناقشات "مثمرة للغاية" مع دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة ينهي الحرب المتواصلة منذ سنتين.

وكتب عبر منصة (تروث سوشيال)، الجمعة "نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة. لقد بدأت مفاوضات مكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".

كما أوضح ترامب أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المفاوضات، وأن إسرائيل وحركة (حماس) على علم بالمحادثات، مبيناً أن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل.

وزير الخارجية التركي: لا وجود لخطة توني بلير وإدارة غزةيجب أن تبقى بيد الفلسطينيين

تعديلات عربية على مبادرة ترامب لوقف الحرب بغزة تُعرض على نتنياهو الإثنين.. وهذه تفاصيلها

91 شهيداً منذ فجر السبت.. مجزرتان مروّعتان للاحتلال بحي الدرج والنصيرات والإبادة مستمرة

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

&quot;أطباء بلا حدود&quot; تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

(أونروا): الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

تحالف دولي يطلق خطة دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية

ترامب يعلن عن مناقشات &quot;مثمرة&quot; مع دول المنطقة حول غزة

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

تقرير عبري:إسرائيل مستعدة لمنح &quot;حصانة&quot; لقادة حماس في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

