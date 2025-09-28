تعديلات عربية على مبادرة ترامب لوقف الحرب بغزة تُعرض على نتنياهو الإثنين.. وهذه تفاصيلها



وكتب عبر منصة (تروث سوشيال)، الجمعة "نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة. لقد بدأت مفاوضات مكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".



كما أوضح ترامب أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المفاوضات، وأن إسرائيل وحركة (حماس) على علم بالمحادثات، مبيناً أن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل.



رام الله - دنيا الوطنكشف (التلفزيون العربي)، نقلاً عن مصادر، اليوم الأحد، أن الدول العربية أدخلت تعديلات على مبادرة (ويتكوف - كوشنر - بلير) الخاصة بوقف الحرب على قطاع غزة.وأوضحت المصادر أن التعديلات العربية تضمنت المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، كشرط أساسي ضمن بنود المبادرة المعدلة.كما نصت التعديلات على تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط تتولى إدارة القطاع، على أن تكون هذه الإدارة تحت إشراف مجلس دولي لمتابعة مهامها.وبحسب المصادر، سيعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذه المبادرة بعد إدخال التعديلات العربية عليها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض.وتتضمن المبادرة المعدلة أن تكون للسلطة الفلسطينية صلة بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأن تضع حركة حماس سلاحها بدلاً من نزع السلاح، في حين ستتولى قوات دولية مراقبة حدود القطاع دون احتكاك مباشر مع السكان.وفي وقت سابق، أعلن ترامب، عن مناقشات "مثمرة للغاية" مع دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة ينهي الحرب المتواصلة منذ سنتين.