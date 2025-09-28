91 شهيداً منذ فجر السبت.. مجزرتان مروّعتان للاحتلال بحي الدرج والنصيرات والإبادة مستمرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 91 فلسطينيا منذ فجر السبت، 48 منهم في مدينة غزة، وستة من منتظري المساعدات.وفي التفاصيل، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين بقصفها المباشر سوق مخيم النصيرات مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة العشرات، وأخرى في حي الدرج بغزة ما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين آخرين.وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين.وفجر اليوم، استشهد ثمانية مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.ولليوم الـ723 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة مسجلا المزيد من الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع نتيجة القصف المدفعي والجوي المكثف.كما وكثّفت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، ونفذ الطيران غارات على منطقة بطن السمين جنوب خانيونس.