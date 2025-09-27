الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

رام الله - دنيا الوطنفجّر جيش الاحتلال، السبت، منزل عائلة الفلسطيني مثنى ناجي عمرو في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة.وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت بلدة القبيبة وحاصرت منزلة عائلة عمرو، وأجبرت أصحابه على إخلائه، كما أجبرت سكان المنازل المجاورة على مغادرتها، قبل قيامها بتفخيخه ثم تفجيره.وقال رئيس بلدية القبيبة نافز حمودة، إن جيش الاحتلال "سبق له أن اقتحم منزل العائلة، وسلمها أمرًا بهدمه، ومنحها مهلة 10 أيام لإخلائه، قبل أن يقوم بتفجيره اليوم السبت".وأشار إلى أن تفجير المنزل "أدى لهدمه بشكل شبه كلي، وتسبب بأضرار كبيرة في منازل مجاورة له".وأضاف حمودة، أن "الاحتلال يحاول إلحاق الضرر بأكبر عدد من المواطنين".وفي 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، نفذ مثنى ناجي عمرو من بلدة القبيبة، ومحمد بسام طه من بلدة قطنّة المجاورة، عملية إطلاق نار على حافلات في مستوطنة "راموت" بالقدس المحتلة، قبل مقتلهما برصاص إسرائيلي.وأسفرت العملية عن مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 30 آخرين.