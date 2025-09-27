عربي

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة
أحمد الشرع - الرئيس السوري
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، الجمعة، إن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عنها ليس غاية وإنما وسيلة لإعادة بناء البلاد، مؤكدا على أهمية وحدة الشعب السوري.

وخلال كلمة له في فعاليات "حملة الوفاء لإدلب" من الملعب البلدي في إدلب، قال الشرع: "إن وحدة الشعب السوري واجب لا مفر منه، وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة التي يشارك فيها أبناؤها جميعا دون تفرقة".

وأضاف الرئيس السوري: "التقيت (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) بكبار ساسة العالم، ورأيت احتراما وتقديرا لما فعلتم".

وأكد الشرع أن : "سوريا لم تعد معزولة عن العالم فقد أعادت وصل ما انقطع وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير".

