الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية، في ظل توقف أربع مستشفيات عن العمل كليًا، وخروج العديد من العيادات الدولية عن الخدمة.وأوضح أبو عفش أن الاحتلال استهدف ثلاثة مراكز تتبع للإغاثة الطبية، وقصف العيادات ومحيطها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى نزوح قسري لعدد من المواطنين وموظفي الإغاثة الطبية نتيجة استمرار الاستهداف.وأشار إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات الغذائية، في وقت يواجه فيه السكان صعوبة كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب، إضافة إلى نقص حاد في الوقود يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية.