مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الخدمات في جنوب قطاع غزة باتت مستنزفة بشكل كامل، ولم تعد قادرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.وأوضح المكتب أن الغارات التي استهدفت الخيام والمنازل في مدينة غزة تسببت بخسائر بشرية واسعة، إضافة إلى نزوح وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.وأشار المكتب إلى أن أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها، مما ترك مئات الآلاف من المواطنين بلا رعاية صحية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية جنوب القطاع حيث ينام الناس في العراء ويتجمعون في أماكن مكتظة.