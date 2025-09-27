عربي

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقي وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو في نيويورك، حيث شدد على "ضرورة وقف الحرب الدموية" في قطاع غزة.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام) السبت، لافتة إلى أن اللقاء جرى على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "التطورات الإقليمية الراهنة وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأضافت أن ابن زايد شدد خلال اللقاء على "ضرورة إنهاء الحرب الدموية في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

كما شدد وزير الخارجية الإماراتي على "ضرورة تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في غزة".

ولفت إلى "دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين".

وأكد على "أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وحماية أرواح المدنيين كافة".

واعتبر أن "الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في غزة تتطلب بذل كل الجهود الممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل وبشكل مستدام"

وجدد ابن زايد "التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة".

وأشار إلى "أهمية إعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة".

