"أطباء بلا حدود" تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مساء الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.وقالت المنظمة في بيان: "اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا بسبب الهجوم الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة".ولفتت إلى تدهور الوضع الأمني ​​في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية الوحشية.وأكدت أن الهجمات المتزايدة تشكل مستوى غير مقبول من المخاطر على موظفي المنظمة، وأنه بسبب هذا الوضع، اضطرت المنظمة إلى وقف الأنشطة الطبية الحيوية.ونقل البيان عن منسق الطوارئ للمنظمة في غزة جاكوب غرانجر قوله: "مع محاصرة عياداتنا من قبل القوات الإسرائيلية، ليس أمامنا خيار سوى وقف عملياتنا".وأضاف: "الاحتياجات في مدينة غزة هائلة، والفئات الأكثر ضعفًا غير قادرة على الحركة، مع وجود أطفال حديثي الولادة في مراكز رعاية حديثي الولادة، ومصابين بجروح خطيرة، ومرضى".