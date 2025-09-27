(أونروا): الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يمرون بأسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967، في ظل التصعيد المستمر والاعتداءات الإسرائيلية.وأوضحت الوكالة في بيان لها، اليوم السبت، أن أكثر من 42 ألف فلسطيني أُجبروا على ترك منازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، نتيجة الاقتحامات العسكرية، وتدمير المنازل، وتضييق الخناق على القرى والمخيمات.وأكدت (أونروا) أن هذا النزوح المتزايد يعمّق الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ويحرم آلاف العائلات من الاستقرار والأمان، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم.