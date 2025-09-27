عاجل

  • استطلاع لمعاريف: 53% من الإسرائيليين يدعمون خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب بغزة بينما يعارضها 17%

شؤون فلسطينية

تحالف دولي يطلق خطة دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية

تحالف دولي يطلق خطة دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية
محمود عباس - الرئيس الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت 12 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا الجمعة، إنشاء تحالف يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليا، في وقت تحتجز فيه إسرائيل عائدات الضرائب المخصصة لها.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إنّ التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية "أُنشئ استجابة للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة" التي تواجهها.

ويهدف هذا التحالف إلى الحفاظ على استقرار مالية السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم، وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن "وهي كلها أمور ضرورية للاستقرار الإقليمي وللحفاظ على حل الدولتين".

وأشار البيان إلى "المساهمات المالية الكبيرة" التي قدمت في الماضي والوعود بـ"الدعم المستدام" من قبل هذا التحالف الذي يضم أيضا بلجيكا والدانمارك وآيسلندا وأيرلندا والنروج وسلوفينيا وسويسرا.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ بلاده ستقدم 90 مليون دولار، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأتى هذا الإعلان في حين يجتمع قادة العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سلسلة من الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة الخميس عبر الفيديو، أي دور مستقبلي لحماس في الحكم.

وكان مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أفاد في وقت سابق بأنّ المانحين تعهّدوا بتقديم 170 مليون دولار على الأقل لتمويل السلطة الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على 400 مليون دولار شهريا على مدى 6 أشهر، في حين قال الناطق باسم رئيس الوزراء محمد أبو الرب إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تجديد الأموال التي تم التعهد بها.

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة أزمة مالية، لكن مواردها تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، مع قيام إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب المخصصة لها.

أخبار ذات صلة

(أونروا): الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

(أونروا): الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

تحالف دولي يطلق خطة دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية

تحالف دولي يطلق خطة دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية

ترامب يعلن عن مناقشات &quot;مثمرة&quot; مع دول المنطقة حول غزة

ترامب يعلن عن مناقشات "مثمرة" مع دول المنطقة حول غزة

(حماس) تعلّق على خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة

(حماس) تعلّق على خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة

(وول ستريت جورنال): توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لغزة

(وول ستريت جورنال): توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لغزة

مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

غازي حمد يرفض تحميل حماس مسؤولية خسائر ما بعد 7 أكتوبر

غازي حمد يرفض تحميل حماس مسؤولية خسائر ما بعد 7 أكتوبر

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

خطاب نتنياهو إلى سكان غزة ..لم يسمعه أحد

خطاب نتنياهو إلى سكان غزة ..لم يسمعه أحد

الأونروا: طفل من كل ثلاثة بغزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

الأونروا: طفل من كل ثلاثة بغزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه