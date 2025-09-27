اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب حربها على غزة.وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميتسوتاكيس -من يمين الوسط- إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها لا تستطيع تبرير مقتل آلاف الأطفال".وأضاف ميتسوتاكيس أن "اليونان تحافظ على شراكة إستراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة".وحذر من "أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".