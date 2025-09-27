عاجل

ترامب يعلن عن مناقشات "مثمرة" مع دول المنطقة حول غزة

دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة ينهي الحرب المتواصلة منذ سنتين.

وكتب عبر منصة (تروث سوشيال)، الجمعة "نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة. لقد بدأت مفاوضات مكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".

كما أوضح ترامب أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المفاوضات، وأن إسرائيل وحركة حماس على علم بالمحادثات، مبيناً أن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل.

وأردف "هناك قدر من النوايا الحسنة والحماس لتحقيق اتفاق.. الجميع متحمّس لوضع حد لهذه المرحلة من الموت والظلام"، مضيفاً "إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذه المفاوضات".

وختم قائلاً "يجب أن نعيد الرهائن، وأن نحقق سلاماً دائماً ومستقراً".

