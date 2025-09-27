دولي

واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض

واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض
غوستافو بيترو -الرئيس الكولومبي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بسبب أفعاله "المتهورة والتحريضية".

وفي منشور على منصة (إكس) أضافت الوزارة أن القرار يأتي بعد أن حث بيترو "جنودا أميركيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف" خلال وقفة احتجاجية في نيويورك أمس الجمعة.

ونشر بيترو على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصوّرا وهو يخاطب حشدا كبيرا باللغة الإسبانية عبر مكبر صوت، متوشحا الكوفية، في حين نقل مترجمه تصريحاته التي دعت "بلدان العالم" لتقديم جنود من أجل جيش "أكبر من ذاك الأميركي".

وقال "لذلك، من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود جيش الولايات المتحدة عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية، ارفضوا أوامر (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب. أطيعوا أمر الإنسانية".

وأكد مصدر من مكتب الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيترو عائد إلى بوغوتا الجمعة ليلا، في حين أفاد بيترو بأنه يحمل الجنسية الإيطالية أيضا وبالتالي، لا يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وقدم بيترو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ندد في خطابه الثلاثاء الماضي بإدارة ترامب، ودعا إلى تحقيق جنائي في الضربات الأميركية الأخيرة على قوارب يشتبه بأنها تنقل المخدرات في الكاريبي، كما اتهمه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.

وفي كلمته، قال بيترو إنه دعا إلى "إجراءات جنائية" بشأن هجمات صاروخية أميركية على قوارب يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي.

وكتب بيترو على موقع إكس "حرروا فلسطين، إذا سقطت غزة، ستموت الإنسانية".

وكان الرئيس الكولومبي قد أوقف تصدير الفحم إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده لن تتواطأ مع الإبادة الجماعية في غزة.

وكانت كولومبيا سحبت سفيرها من تل أبيب، ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة ورفع الحصار عن القطاع.

أخبار ذات صلة

اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض

واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض

مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا والصين لتأجيل إعادة العقوبات على إيران

مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا والصين لتأجيل إعادة العقوبات على إيران

زيلينسكي يُعبر عن دهشته لتغير موقف ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يُعبر عن دهشته لتغير موقف ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا

انسحاب واسع للوفود من قاعة الجمعية العامة عند بداية خطاب نتنياهو (فيديو)

انسحاب واسع للوفود من قاعة الجمعية العامة عند بداية خطاب نتنياهو (فيديو)

نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية &quot;انتحار&quot; و الحرب لن تتوقف قبل استسلام حماس

نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "انتحار" و الحرب لن تتوقف قبل استسلام حماس

اعتقال (إسرائيلي - أميركي) بتهمة التجسس لصالح إيران

اعتقال (إسرائيلي - أميركي) بتهمة التجسس لصالح إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه