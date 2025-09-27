عاجل

(حماس) تعلّق على خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة

بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)  خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن "إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة.

وأشار النونو إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي "هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة"، مضيفا أن "وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم".

وأكد في تصريحات لقناة (الأقصى) على أن "الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو".

وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من "المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق".

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن "أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية".

وأوضحت الحركة أن نتنياهو هو من يعطل الوصول لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وأن مصطلح "معاداة السامية" ما هو إلا "شمّاعة مهترئة يعلّق عليها رفضه للمواقف الدولية المندِّدة بالإبادة والتجويع".

وأكدت حماس في بيانها أنها لا تسعى "لقتل اليهود حول العالم" كما زعم نتنياهو وأن هذا الادعاء "يأتي في إطار حملته الممنهجة لشيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية المشروعة".

وشددت على أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع "حكومة عميلة" فيه، هو "وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني".

