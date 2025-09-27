(حماس) تعلّق على خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة





رام الله - دنيا الوطنانتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن "إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة.وأشار النونو إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي "هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة"، مضيفا أن "وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم".وأكد في تصريحات لقناة (الأقصى) على أن "الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو".وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من "المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق".