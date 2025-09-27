مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 21 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين، بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الجمل في منطقة (الكلبوش) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأعلن مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزةكما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول ثلاثة شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال خمسة شهداء عقب قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.