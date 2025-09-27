عاجل

  • غارة جوية إسرائيلية على منزل في جورة العقاد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

  • مدفعية الاحتلال تواصل استهداف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 21 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين، بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الجمل في منطقة (الكلبوش) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول ثلاثة شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال خمسة شهداء عقب قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.

أخبار ذات صلة

(وول ستريت جورنال): توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لغزة

(وول ستريت جورنال): توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لغزة

مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مجازر مستمرة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

تقرير عبري:إسرائيل مستعدة لمنح &quot;حصانة&quot; لقادة حماس في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب

تقرير عبري:إسرائيل مستعدة لمنح "حصانة" لقادة حماس في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

غازي حمد يرفض تحميل حماس مسؤولية خسائر ما بعد 7 أكتوبر

غازي حمد يرفض تحميل حماس مسؤولية خسائر ما بعد 7 أكتوبر

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه