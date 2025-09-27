عربي

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، إن انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية سيكتمل خلال عام 2026، معرباً في الوقت نفسه عن رفض بلاده التام لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة عناصر أو ميليشيات داخل العراق.

وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ردّ حسين على تصريحات نتنياهو الأخيرة قائلاً إن هذه التصريحات "مرفوضة وغير مقبولة"، وأضاف: "أي هجوم يستهدف عراقيًا يعد هجومًا على العراق بأكمله". وشدّد على حق بغداد في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.

وجاء موقف وزير الخارجية العراقي بعد أن قال نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة، إن إسرائيل "ردعت الميليشيات في العراق" وإنها ستتصرّف ضد من يهاجمها. كما جدّد نتنياهو تحذيره من أن تل أبيب لن تقبل قيام دولة فلسطينية، تصريحات أثارت احتجاجات واسعة داخل قاعة الأمم المتحدة وخارجها.

وقد تزامن صعود نتنياهو إلى منبر الجمعية العامة مع انسحاب عشرات الممثلين الدبلوماسيين من القاعة احتجاجًا على سياسات إسرائيل، بينما حضر مؤيدون دُعوا خصيصًا ليؤمّنوا دعمًا وتصفيقًا أثناء كلمته، بحسب مراصد الأحداث في نيويورك.

وتعد تصريحات حسين امتدادًا لمواقف بغداد الداعية لاحترام السيادة العراقية ورفض أي تهديد خارجي أو تدخل ينال من أمن البلاد، كما تأتي في وقت تتواصل المحادثات والإجراءات المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية من العراق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بين بغداد وحلفائها.

أخبار ذات صلة

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

السيسي: نتحرك لوقف الحرب في غزة لكن دون المغامرة بأمن مصر

السيسي: نتحرك لوقف الحرب في غزة لكن دون المغامرة بأمن مصر

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة