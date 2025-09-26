شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة

الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، تتألف من 21 نقطة، تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وفق ما نقلته "سي ان ان " عن مصدر مطلع على الاقتراح الذي تمت مشاركته مع القادة العرب الأسبوع الجاري.

وبحسب المصدر المطلع، لا يوجد جدول زمني مرتبط بانسحاب القوات الإسرائيلية في هذه النسخة من الخطة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاقتراح قد عُرض رسمياً على حركة حماس، لكن من المتوقع أن يُنقل عبر الوساطة القطرية إلى فريقها التفاوضي في الدوحة، مع احتمال إجراء تعديلات طفيفة على الخطة خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد الخطة على منع تكرار أي ضربات إسرائيلية على قطر، واستحالة التهجير القسري لسكان غزة، مع استبعاد أي دور لحماس في حكم القطاع مستقبلاً. وتنص الخطة على إنشاء مستويين للحكم المؤقت: هيئة دولية شاملة ولجنة فلسطينية، دون تحديد جدول زمني لتسليم السلطة تدريجياً للسلطة الفلسطينية.

كما تشير الخطة إلى دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها لا تتضمن أي ذكر لمؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل، ولا تعِد بدعم الولايات المتحدة لإنشاء الدولة الفلسطينية، مكتفية بالاعتراف بطموح الفلسطينيين.

وأشار المصدر إلى أن القادة العرب أبدوا دعمهم العام للخطة، مع الإقرار بأنها ليست مثالية، لكنهم يركزون على إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، في حين شدد ترامب على تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق قريب، مقابل استمرار نتنياهو في التأكيد على مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس.

