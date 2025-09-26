دولي

مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا والصين لتأجيل إعادة العقوبات على إيران

رام الله - دنيا الوطن
رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار روسي-صيني كان يهدف لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، وسط جهود دبلوماسية مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية حول الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية "سناب باك".

وصوّت أربع دول فقط لصالح المشروع وهي روسيا والصين وباكستان والجزائر، بينما صوتت تسع دول ضده من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فيما امتنعت دولتان (كوريا الجنوبية وغيانا) عن التصويت. ويترتب على ذلك إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران اعتباراً من مساء السبت (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وقال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن إعادة فرض العقوبات قد تترتب عليها "عواقب وخيمة" وتصعيد محتمل في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيران أبدت استعداداً للتعاون مع القوى الغربية لكنها لم تتلقَ أي تنازلات. بدوره، أشار نائب المبعوث الصيني إلى أن تأجيل العقوبات كان سيتيح المجال أمام الدبلوماسية، بينما أكّد المبعوث الفرنسي أن إعادة العقوبات لا تعني نهاية الحوار مع طهران.

وكانت روسيا والصين تسعى لتمديد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستة أشهر إضافية، لكن المشروع لم يحظَ بتأييد الأغلبية المطلوبة. وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي وضمان سلمية أنشطتها، بينما انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات أحادية الجانب.

في السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية إذا أعادت القوى الغربية تفعيل "آلية الزناد" بمجلس الأمن، مؤكداً أن طهران ستعتبر التزاماتها العملية منتهية في حال اتخاذ إجراءات عدائية ضدها.

