تقرير عبري:إسرائيل مستعدة لمنح "حصانة" لقادة حماس في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تدرس منح حصانة لقادة حركة حماس، ضمن المبادئ المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وأوضح مسؤول إسرائيلي لقناة "كان" أن موضوع الحصانة مطروح على الطاولة لأنه يجب وجود حافز يهم قيادة الحركة، لكنها لم تحدد بعد مدى استعداد حماس للالتزام بالخطة التي تُناقش حاليا بين إسرائيل وزعماء بعض الدول العربية.وتتضمن خطة ترامب، التي يُشرف عليها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، تولي السلطة الفلسطينية إدارة أجزاء من قطاع غزة، مع تنسيق كامل مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكد محيط نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تفرض على إسرائيل أي خطوات لم توافق عليها، في إطار الخطة التي لاقت دعم دول مثل فرنسا وبريطانيا.وفي تصريحات سابقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نتنياهو إن إسرائيل ستنهي مهمتها في غزة بالقضاء على بقايا حماس، وإنه سيتم تسليم السلاح وخلق سلطة مدنية ملتزمة بالسلام، مشدداً على أن الحرب يمكن أن تتوقف فور موافقة الحركة على شروطه.من جهتها، رفضت حركة حماس فكرة السيطرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية أو أي سلطة مدنية خارج إطارها، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بذلك. بينما أشار الرئيس ترامب الجمعة إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن.