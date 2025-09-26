زيلينسكي يُعبر عن دهشته لتغير موقف ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا

دولي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موقف نظيره الأميركي دونالد ترامب من الحرب في أوكرانيا تغير بشكل مفاجئ بعد اجتماعهما الثلاثاء الماضي على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الجمعة، قال زيلينسكي إن الاجتماع "سار على ما يرام"، مشيراً إلى أن ترامب كان مطلعاً على خسائر روسيا في ساحة المعركة، ومدركاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد خدعه سابقاً.

وأضاف أن ترامب صرح لاحقاً عبر منصته "تروث سوشيال" بأن أوكرانيا، بدعم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، قادرة على هزيمة روسيا عسكرياً واستعادة أراضيها، وهو موقف يتناقض تماماً مع دعواته السابقة لكييف لتقديم تنازلات.

وأشار زيلينسكي إلى أنه فوجئ جداً بهذا التغير، وأنه طلب خلال الاجتماع صواريخ من طراز "توماهوك" للضغط على بوتين لفرض السلام. كما أوضح أن ترامب أصبح يفهم الآن أن بوتين يتلاعب به، بعد أن منح الأخير أكثر مما يستحق خلال قمة ألاسكا.

ورغم التفاؤل، أقر زيلينسكي بوجود احتمالين مقلقين: إما أن يعود ترامب للدفاع عن روسيا، أو يكتفي بالتمني لأوكرانيا دون تقديم أي دعم فعلي، لكنه اختتم بالقول: "آمل أن يريد ترامب أن تربح أوكرانيا الحرب، نعم".

