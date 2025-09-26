عربي

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس
رام الله - دنيا الوطن
لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 35 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع في مصنع ملابس بمحافظة الغربية شمال مصر، وفقا لحصيلة أولية.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنها أرسلت فور تلقي البلاغ 26 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق الذي وقع صباحا في منطقة اليماني بمركز مدينة المحلة الكبرى.

وذكرت أن فرق الإسعاف نقلت 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة الحكومي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأضافت أن الحادث أسفر، وفق تقرير أولي، عن وفاة 8 مواطنين، فيما لا تزال 15 سيارة إسعاف متمركزة في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري.

وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ، ورفع الأنقاض بحثًا عن مصابين أو ضحايا، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين.

أخبار ذات صلة

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

السيسي: نتحرك لوقف الحرب في غزة لكن دون المغامرة بأمن مصر

السيسي: نتحرك لوقف الحرب في غزة لكن دون المغامرة بأمن مصر

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

58 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

من نيويورك.. مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

من نيويورك.. مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي