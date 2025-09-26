مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

رام الله - دنيا الوطنلقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 35 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع في مصنع ملابس بمحافظة الغربية شمال مصر، وفقا لحصيلة أولية.وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنها أرسلت فور تلقي البلاغ 26 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق الذي وقع صباحا في منطقة اليماني بمركز مدينة المحلة الكبرى.وذكرت أن فرق الإسعاف نقلت 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة الحكومي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة.وأضافت أن الحادث أسفر، وفق تقرير أولي، عن وفاة 8 مواطنين، فيما لا تزال 15 سيارة إسعاف متمركزة في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري.وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ، ورفع الأنقاض بحثًا عن مصابين أو ضحايا، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين.