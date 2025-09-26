نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

رام الله - دنيا الوطنكشف جواد نصر الله، نجل زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله، الجمعة، عن جوانب جديدة من الأيام الأخيرة في حياة والده، مشيراً إلى الغضب الشديد الذي انتابه بعد تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" التي كان يستخدمها أعضاء الحزب في أنحاء لبنان.وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، وصف جواد الحادثة بأنها خرق أمني غير مسبوق، قائلاً: "باعتقادي الشخصي، لو فقد والده ولداً من أولاده مقابل أن يُنجى كل من أصيب في تفجير البيجر، لكان ذلك أهون على قلبه".وقع تفجير أجهزة "البيجر" في سبتمبر 2024، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 آخرين، قبل أن تنفذ إسرائيل بعد أيام غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى اغتيال حسن نصر الله، الذي قاد حزب الله لأكثر من ثلاثة عقود، مما أشعل مواجهات واسعة بين الحزب وإسرائيل.وتحدث جواد نصر الله عن صعوبة التواصل مع والده خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته بسبب شدة الإجراءات الأمنية والتنقلات المحدودة، مضيفاً: "كل حركة كانت صعبة ومحكومة بالظرف الأمني.. كل يوم بيومه".وعن لحظة تلقي خبر اغتيال والده، قال جواد إن العائلة علمت بالخبر من نشرات الأخبار مثل باقي اللبنانيين، موضحاً: "كان البكاء صامتاً، الحزن هادئاً، وساد سكون وظلام مطبق.. لم نكن قادرين على التعبير عن مشاعرنا". وأضاف: "الفقد والاشتياق والحزن ما زالوا موجودين، لكننا مسرورون أنه ارتاح بعد عناء سنوات طويلة ونال مراده".كما أشار إلى أن اغتيال نصر الله وما تلاه من حرب هزّ موقع حزب الله داخل لبنان وفتح المجال أمام دعوات دولية ومحلية لحصر السلاح بيد الدولة، لكنه شدد على رفض الحزب التخلي عن أسلحته، قائلاً: "لا بأوهامك ولا بأحلامك.. في أرض تحكم، في شعب، في تهديد".