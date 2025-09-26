أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة تعليق جميع عملياتها في مدينة غزة، نتيجة تصاعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.وقال منسق شؤون الطوارئ بالمنظمة، جاكوب غرانجيه، في بيان: "لم يعد أمامنا خيار سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوات الإسرائيلية عياداتنا. هذا آخر ما كنا نريده نظرًا للحاجات الإنسانية الهائلة في غزة".الخطوة تأتي في ظل تزايد الاحتياجات الطبية العاجلة بين المدنيين، وسط استمرار النزاع وتصاعد الخطر على العاملين الصحيين والمنشآت الطبية.