غازي حمد يرفض تحميل حماس مسؤولية خسائر ما بعد 7 أكتوبر





رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال مجمدة، معبراً عن رفض الحركة استبعادها من أي ترتيبات مستقبلية.وقال حمد، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أسبوعين من نجاته من غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر سكني لحركة حماس، إن "سلاح الحركة سيُدمج مع جيش فلسطيني إذا أُنشئت الدولة الفلسطينية". وأضاف أن حماس "ترفض تحميلها مسؤولية الخسائر الكبيرة التي وقعت بعد هجوم 7 أكتوبر"، رغم اعترافه بأن الحركة منيت بخسائر كبيرة، قائلاً: "ندرك أننا دفعنا ثمناً باهظاً بعد 7 أكتوبر، لكنه لم يكن هناك خيار آخر".وأشار حمد إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي وصل إلى عشرات الآلاف، "سلط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أكبر".في المقابل، قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة سلام لوقف الحرب في غزة، تضم 21 نقطة، عرضت على بعض القادة العرب والإسلاميين خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتشمل الخطة الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين، وقف دائم لإطلاق النار، الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنشاء إدارة جديدة بدون مشاركة حماس، بالإضافة إلى تشكيل قوة أمنية فلسطينية وعربية، ودعم إعادة إعمار غزة بتمويل عربي وإسلامي.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى تحفظه على عدة بنود، خصوصاً أنها لا تشترط نزع سلاح حماس أو تجريد غزة من الأسلحة قبل انتهاء الحرب، كما رفض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، فيما سبق أن وضعت حكومته خمسة شروط لإنهاء الحرب، بينها نزع سلاح حماس وإعادة جميع الأسرى، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإنشاء إدارة مدنية مستقلة.ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي ترامب الاثنين المقبل في واشنطن، لمناقشة "الفرص التي أتاحتها الانتصارات الإسرائيلية وضرورة استكمال أهداف الحرب"، وفق ما أكده الخميس قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.