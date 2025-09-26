عربي

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه
رام الله - دنيا الوطن
سدّد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس وتزوير، كفالة مالية ضخمة عبر وكيله القانوني بلغت أكثر من 14 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية، تمهيداً لإخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأوضح المصدر أن محامي سلامة، مارك حبقة، قام بتسديد الكفالة، ليوقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار مذكرة إخلاء السبيل، على أن يتم الإفراج عنه خلال ساعات بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وكان سلامة (75 عاماً) قد أوقف في سبتمبر 2024 ووجهت إليه اتهامات بجرائم عدة، أبرزها "اختلاس أموال عامة" و"التزوير". ومنذ أشهر نُقل إلى مركز طبي في منطقة جبلية قرب بيروت بسبب تدهور حالته الصحية.

وفي 26 أغسطس، وافقت الهيئة الاتهامية على إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة، مع منعه من السفر لعام كامل. لكن بعد طلب تقدّم به فريق الدفاع، خُفّض المبلغ الخميس إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر للمدة نفسها ابتداءً من تاريخ الدفع.

وتُعد هذه الكفالة الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، في وقت لم يصدر أي حكم نهائي بعد بحق سلامة في القضايا المرفوعة ضده، رغم انتهاء مدة توقيفه الاحتياطي في 4 سبتمبر الماضي.

