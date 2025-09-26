حماس: الدولة الفلسطينية ستقوم رغم محاولات نتنياهو لإفشالها غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن إقامة الدولة الفلسطينية مسألة حتمية ستتحقق بإرادة فلسطينية مدعومة عربياً ودولياً، رغم ما وصفه بمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة ذلك.وقال النونو، في تصريحات صحفية، إن ما جرى خلال خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انسحاب جماعي لعدد كبير من الوفود يعكس "عزلة إسرائيل المتزايدة نتيجة حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين"، مشدداً على أن "المكان الطبيعي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب، وليس منبر الأمم المتحدة".وأضاف أن لجوء نتنياهو إلى بث خطابه عبر مكبرات صوت مثبتة على دبابات وآليات عسكرية قرب حدود غزة "دليل على ساديته"، واصفاً التصفيق والصافرات التي رافقت خطابه بأنها تعبير عن "جنون العظمة".وشدد النونو على أن الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم هو "التحرك لوقف الحرب على غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه"، مؤكداً تمسك حماس بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم واستكمال مسيرة التحرر وإقامة دولتهم المستقلة.في المقابل، جدد نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة التأكيد على أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة قبل استعادة جميع الأسرى. وقال: "الحرب ستتوقف إذا استسلمت حماس وسلمت السلاح والرهائن فوراً"، مضيفاً أن بلاده ستحتفظ بدور أمني في غزة حتى بعد انتهاء القتال.ورفض نتنياهو الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، محملاً حماس مسؤولية معاناة المدنيين، ومتهماً إياها باستخدامهم كـ"دروع بشرية" وسرقة المساعدات الإنسانية.كما هاجم الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، واصفاً إياها بـ"الجنون"، قائلاً إن "الفلسطينيين يريدون دولة على حساب إسرائيل"، مضيفاً: "قرار رفض الدولة الفلسطينية لا يخص حكومتي فقط بل هو قرار شعب إسرائيل".وكان صعود نتنياهو إلى منصة الأمم المتحدة قد قوبل بخروج واسع لعشرات المندوبين من قاعة الجمعية العامة، في مشهد اعتبره مراقبون دليلاً إضافياً على تراجع الدعم الدولي لإسرائيل، رغم التصفيق الذي صدر من بعض الحضور المؤيدين له.