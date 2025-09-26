7 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 7 مواطنين، وجرح العشرات، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خيمة نازحين وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال قصف بالطائرات المسيرة خيمة تؤوي نازحين، في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل وجرح العشرات، غاليتهم خطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة.وقالت المصادر، إن الشهداء هم: عليان باسل شبات، وأحمد حسني سليمان، ومحمد عبد الله سليمان، وعبد الله حسني سليمان، وحسني أحمد سليمان، وحليمة عماد حسني سليمان، وظاهر حسني سليمان.وقالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، إن 49 مواطنا، استشهدوا منذ فجر اليوم، نقل 25 منهم إلى مستشفى الشفاء، و7 إلى مستشفى المعمداني، و1 إلى مستشفى الهلال الميداني- السرايا، و13 إلى مستشفى العودة، و3 إلى مستشفى ناصر.وقالت إن من بين الحصيلة 12 شهيدا من طالبي المساعدات، وشهيدة طفلة نتيجة التجويع سوء التغذية ونقص العلاج.