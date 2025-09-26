عربي

السيسي: نتحرك لوقف الحرب في غزة لكن دون المغامرة بأمن مصر

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تبذل كل ما بوسعها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مصر "لن تراهن بحياة أبنائها أو تدخل في صراع مباشر لإدخال المساعدات بالقوة".

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية، إن القاهرة عملت منذ البداية على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح، مشيراً إلى أن "التأخير سببه العراقيل الإسرائيلية"، مضيفاً: "لا أحد يطلب مني أن أزج بمصر في مواجهة عسكرية من أجل ذلك".

وفي إشارة إلى الاعتداءات التي استهدفت بعض السفارات المصرية بالخارج بدعوى الضغط لإدخال المساعدات، اعتبر السيسي أن جزءاً من هذه التحركات "حسن النية لكنه ناتج عن جهل"، بينما "جزء آخر تقف خلفه أطراف خبيثة لتشويه الموقف المصري وتحويل الأنظار عن المتسبب الحقيقي في معاناة غزة".

وأكد الرئيس المصري أن موقف بلاده "واضح ولا يحمل أي تآمر على أحد"، مشدداً: "نحن مسالمون، لكن لا أحد يقدر على إيذاء مصر".

كما أشار إلى أن القاهرة تتحرك باستمرار للتخفيف من المأساة الإنسانية في غزة، لكنه لفت إلى أن "قدرتها على التأثير ليست مطلقة، لأن أطرافاً دولية وإقليمية أخرى تتحكم في مسار الأحداث". وأضاف: "نتألم لكل طفل أو شيخ أو امرأة يعانون تحت القصف، لكننا لسنا وحدنا في هذه الأزمة".

وتطرق السيسي إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، معتبراً أنها "تعكس رد فعل مهم من المجتمع الدولي على استمرار الأزمة في غزة دون حل".

وكشف السيسي أن مصر تجري اتصالات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب، وقال: "رسالتنا وصلت، ووعود الرئيس الأميركي تشير إلى أنه حريص على إنهاء الحرب قريباً، ونأمل أن يتحقق ذلك لتهدئة الأوضاع ومنع تدهورها أكثر".

