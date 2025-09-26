خطاب نتنياهو إلى سكان غزة ..لم يسمعه أحد

رام الله - دنيا الوطنفي خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر مكبرات صوت على الحدود مع قطاع غزة لبث كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لإسماع صوته للأسرى الإسرائيليين داخل القطاع، وفق ما زعم.ووفق شهادات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، جرى وضع مكبرات الصوت على شاحنات عسكرية منذ ساعات الصباح، بعد تعليمات مباشرة من مكتب نتنياهو، الذي أكد في بيان أن الخطوة "جزء من الجهود الدبلوماسية العامة"، مشددًا على ألا تُعرّض هذه العملية حياة الجنود للخطر.لكن رغم هذا الإجراء، أفاد سكان من غزة بأنهم لم يسمعوا أي بث عبر الحدود، بسبب القصف المستمر والأوضاع الميدانية التي يعيشها القطاع.نتنياهو استغل منبر الجمعية العامة ليكرر رسائله المعتادة حول الحرب في غزة، متوعدًا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومجددًا رفضه القاطع لفكرة قيام دولة فلسطينية، التي وصفها بأنها "لن ترى النور". كما اتهم دولًا عدة بالانحياز للفلسطينيين بعد اعترافها الأخير بدولة فلسطين.ويأتي خطابه بعد أيام من قمة نظمتها فرنسا والسعودية في نيويورك حول مستقبل حل الدولتين، أعلنت خلالها عشر دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 151 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة.وفي تطور بارز، جاء خطاب نتنياهو بعد تحذير صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل من المضي في ضم الضفة الغربية. وقال ترامب، في تصريحات أمس الخميس، إنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.. هذا لن يحدث"، في إشارة إلى رفض واشنطن لأي خطوات أحادية تقوّض فرص التسوية السياسية.وبينما حاول نتنياهو عبر مكبرات الصوت إيصال خطابه إلى غزة، فإن الصدى الأقوى جاء من قاعات الأمم المتحدة ومن العواصم الغربية، حيث يتزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل رفض إسرائيلي متصاعد.