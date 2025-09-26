ترامب: اتفاق وشيك لإنهاء حرب غزة وإعادة الرهائن

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ نحو عامين، ويشمل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك.وقال ترامب، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى نيويورك لحضور بطولة كأس رايدر للغولف: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وأعتقد أن عودة الرهائن قد تكون وشيكة".تصريحات الرئيس الأميركي جاءت بعد دقائق من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اعتبر فيها أن "الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة انتحار لإسرائيل".وكان ترامب قد اتخذ أمس موقفاً علنياً لأول مرة حيال مسألة ضم الضفة الغربية، مؤكداً عقب محادثات مع نتنياهو أنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة"، مضيفاً أن "الحرب يجب أن تتوقف".تزامناً مع اجتماعات قادة العالم في نيويورك هذا الأسبوع، كشفت الإدارة الأميركية عن خطة سلام تتألف من 21 بنداً، تهدف إلى وقف الحرب في غزة. وأوضح المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الاقتراح تم تسليمه يوم الثلاثاء إلى عدد من الدول العربية والإسلامية.