الأونروا: طفل من كل ثلاثة بغزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن طفلا واحدا من كل 3 أطفال في قطاع غزة لم يتناول أي طعام خلال 24 ساعة، جراء انعدام المواد الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي.وأضافت الأونروا في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، أنه "وفقا لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يوما كاملا دون طعام خلال 24 ساعة الماضية".وأشارت إلى أن "الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم بغزة لا يُطاق، مشيرة إلى أنه وبناء على هذه الظروف القاسية، فإن الكثير من الأطفال يلجؤون مجبرين إلى العمل أو التسول.وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، قائلة: "أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".