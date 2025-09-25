شؤون فلسطينية

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
غيرت طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي نقلته قبيل فجر اليوم، الخميس، إلى نيويورك، مسارها بحيث امتنعت عن التحليق في الأجواء الأوروبية، وأطالت بذلك مسار رحلتها الجوية بأكثر من 600 كيلومتر قياسا بمسارها الدائم.

والمسار الثابت الذي حلقت فيه طائرة نتنياهو في ست رحلات جوية سابقة إلى الولايات المتحدة، عبر في الأجواء اليونانية والإيطالية والفرنسية، بينما مسار الطائرة المتجهة إلى نيويورك، اليوم، عبر فوق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق.

ويرجح أن تغيير مسار طائرة نتنياهو سببه التخوف من حصول خلل يضطر الطائرة إلى الهبوط في إحدى الدول الأوروبية، وهي عضو في معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأن تعتقل نتنياهو بموجب مذكرة الاعتقال الدولية ضده التي أصدرتها المحكمة الدولية.

وقال دبلوماسي فرنسي إن فرنسا صادقت على طلب إسرائيل بأن تعبر طائرة نتنياهو في أجوائها، لكنه لا يعلم سبب استخدام مسار بديل، حسبما نقل عنه موقع صحيفة (هآرتس) الإلكتروني.

وذكرت (قناة i24)، قبل أسبوعين، أنه تم تقليص عدد المسافرين في طائرة نتنياهو كي يقل وزنها وتتمكن من إطالة مسار تحليقها والالتفاف حول أوروبا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة، ومن شأن ذلك أن يلزم الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت في وطأت أقدامهما أراضي هذه الدول وتسليمهما إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وكانت المحكمة الدولية قد طالبت هنغاريا بتفسير سبب عدم اعتقال نتنياهو عندما زارها، في نيسان/أبريل الماضي، وأكدت المحكمة أن هنغاريا لم تقم بواجبها بموجب معاهدة روما. وردت بودابست على ذلك بأنها قررت سحب عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة إنه "أغادر إلى الأمم المتحدة وواشنطن. وسأقول حقيقتنا في الجمعية العامة. سأندد بأولئك الزعماء الذين بدلا من أن ينددوا بالقتلة والمغتصبين وحارقي الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل. وهذا لن يحدث".

وأضاف أنه "في واشنطن سألتقي للمرة الرابعة مع الرئيس ترامب، وسأبحث معه في الفرص الكبيرة التي حققتها انتصاراتنا، وكذلك ضرورتنا لاستكمال أهداف الحرب، وهي إعادة جميع مخطوفينا، وهزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام التي سنحت لنا في أعقاب الانتصار التاريخي في ’الأسد الصاعد’ (الحرب ضد إيران) وفي انتصارات أخرى تم تحقيقها".

أخبار ذات صلة

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

من نيويورك.. مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

من نيويورك.. مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

أبو سلمية يطالب بحماية دولية لمستشفى الشفاء ويحذّر من إخراجه عن الخدمة

أبو سلمية يطالب بحماية دولية لمستشفى الشفاء ويحذّر من إخراجه عن الخدمة

إعلام الاحتلال: نتنياهو سيبحث مع ترامب استكمال أهداف حرب غزة

إعلام الاحتلال: نتنياهو سيبحث مع ترامب استكمال أهداف حرب غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

&quot;التربية&quot; و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

"التربية" و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

&quot;الخارجية&quot;: إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

"الخارجية": إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة