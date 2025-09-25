دولي

اعتقال (إسرائيلي - أميركي) بتهمة التجسس لصالح إيران

رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك) والشرطة، اليوم الخميس، اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، يُدعى يعقوب بِرل (49 عامًا)، بعد عودته من المغرب، بشبهة تنفيذ مهام تجسسية لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وجاء في بيان مشترك للشرطة و(شاباك) أن "الوحدة القطرية للتحقيق في الجريمة الخطيرة والدولية (لاهاف 433) وبإشراف الشاباك، اعتقلت مواطنًا إسرائيليًا–أميركيًا وصل من الخارج إلى إسرائيل لتنفيذ مهام جمع معلومات عن شخصيات عامة بتوجيه من أجهزة المخابرات الإيرانية".

ووفقا للتحقيقات الإسرائيلية، فإن المشتبه به اتصل عام 2017، أثناء إقامته في المغرب، بسفارة إيران في الرباط وطلب اللجوء له ولأسرته، لكنه لم يتلق ردًا. وفي عام 2023، وبينما كان لا يزال في المغرب، انخرط في قنوات إخبارية إيرانية عبر "تليجرام".

وبحسب الرواية الإسرائيلية، شرع المشتبه به منذ ذلك الحين بنشر مقالات ضد إسرائيل والصهيونية. وبعد نشره مقالًا في كانون الثاني/ يناير 2025 عقب تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تلقى تواصلًا من عنصر إيراني عرض عليه التعاون، فوافق.

ووفق (شاباك)، "بعد موافقته على التعاون، وقبل وصوله إلى إسرائيل، حاول بِرل تجنيد عناصر داخل البلاد وخارجها لمساعدة الإيرانيين في جمع معلومات استخبارية، وبعد فشل محاولاته قرر الحضور بنفسه إلى إسرائيل تحت إشراف مشغليه".

لهذا الغرض، عمل برل على تجديد جواز سفره الإسرائيلي، ودخل إسرائيل في تموز/ يوليو 2025، حيث "باشر تنفيذ سلسلة مهام أمنية بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ونقل معلومات عن شخصيات عامة بينهم رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".

وبحسب نتائج التحقيق، قام برل أيضًا بتصوير شوارع وأماكن مختلفة في إسرائيل، وتلقى أموالًا مقابل نشاطه عبر العملات الرقمية. وأكدت الأجهزة الأمنية أنه نفذ مهامه "وهو مدرك تمامًا أنه يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبهدف الإضرار بأمن الدولة، انطلاقًا من قناعة أيديولوجية بوجوب العمل ضد إسرائيل والصهيونية".

وأشارت الشرطة و(شاباك) إلى أن النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام ضده أمام المحكمة المركزية في تل أبيب خلال الأيام المقبلة. وأضاف البيان أن "هذه قضية خطيرة جدًا تشكل مثالًا إضافيًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين في الداخل والخارج بهدف جمع معلومات استخبارية وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".

وختمت الأجهزة الأمنية بالتشديد على أنها "ستواصل العمل على كشف وإحباط نشاطات التجسس والإرهاب داخل إسرائيل وخارجها، وستعمل على إنزال أقصى العقوبات بكل من يتورط في هذه الأنشطة".

