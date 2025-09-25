"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة في غزة، من أن خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم، وهو ما يضع حياة مئات المرضى والجرحى في دائرة الخطر.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الخميس، الأن العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيداً، خاصة مع النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المستشفيات في تلبية احتياجاتها اليومية.

وشددت الوزارة على أنه لا يمكن استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية اللازمة، ما يهدد بانهيار كامل لمنظومة خدمات الدم.

وأوضحت أن هذه الأزمة تعيق تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية، خصوصاً مع التزايد المستمر في أعداد الجرحى نتيجة العدوان المتواصل.

