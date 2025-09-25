الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، التي تُعقد هذا العام، بعنوان: "معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".ويخاطب الرئيس عباس، ملوك ورؤساء وقادة العالم، عبر تقنية "الفيديو"، حوالي الساعة الرابعة والنصف بتوقيت دولة فلسطين.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة عبر تقنية "الفيديو"، أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تُعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.وأعربت الجمعية العامة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.وتستمر أعمال جلسة المناقشات العامة للدورة الـ80، حتى يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر، وتُختتم يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025