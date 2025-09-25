شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
محمود عباس - الرئيس الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، التي تُعقد هذا العام، بعنوان: "معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

ويخاطب الرئيس عباس، ملوك ورؤساء وقادة العالم، عبر تقنية "الفيديو"، حوالي الساعة الرابعة والنصف بتوقيت دولة فلسطين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة عبر تقنية "الفيديو"، أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.

وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تُعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأعربت الجمعية العامة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.

وتستمر أعمال جلسة المناقشات العامة للدورة الـ80، حتى يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر، وتُختتم يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025

أخبار ذات صلة

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

طائرة نتنياهو لأميركا تلتف على الأجواء الأوروبية خشية اعتقاله

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يلقي اليوم الخميس كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

من نيويورك.. مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

من نيويورك.. مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الصحة&quot; بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

"الصحة" بغزة: توقف وشيك لبنوك الدم بسبب نفاد الأدوات

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين يعقد اجتماعاً وزارياً في نيويورك

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

&quot;التربية&quot; و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

"التربية" و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

&quot;الخارجية&quot;: إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

"الخارجية": إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة