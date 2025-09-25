عاجل

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مجموعة السبعة وسبعين والصين، برئاسة جمهورية العراق، اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين، تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية المستدامة: تعزيز أولويات الجنوب العالمي في سياق الذكرى الثمانين للأمم المتحدة".

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في كلمة دولة فلسطين، إن التعاون والتعددية ليسا خيارا بل ضرورة، لمواجهة التحديات المشتركة لعصرنا، من تغير المناخ وتصاعد الصراعات وتفاقم الفقر والجوع الى غياب العدالة وانعدام المساواة، مشددا على ضرورة العمل معا والالتزام باتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة وجماعية.

وأشار منصور إلى أن مبادئ الأمم المتحدة القائمة على السلام والأمن والعدالة وحقوق الشعوب، ما زالت بعيدة المنال بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي يعيش على مدار 77 عاما من النكبة المتواصلة، و58 عاما من الاحتلال الاستيطاني الاستعماري، فضلا عن عقود طويلة من الحصار والفصل العنصري، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من كوارث إنسانية متراكمة، لا سيما خلال العامين الماضيين في ظل الإبادة الجماعية التي تنقل للعالم بشكل مباشر في غزة، الى جانب استمرار إسرائيل في الزحف الاستيطاني وحملات الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما يشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

وشدد، أنه على الرغم من التحديات المؤلمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المالي والاقتصادي، الا أنه سيتقى صامدا على أرضه ومتمسكا بحقه في الحياة الكريمة وبناء مستقبل مستدام، مشيرا إلى اعتماد الخطة الوطنية التنموية المكانية الفلسطينية 2050 والتي تشكل محطة فارقة باتجاه رسم مسار هذا المستقبل.

وجدد منصور، دعوته لجميع الدول الى بذل جهود حقيقية من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك، مؤكدا أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن السلام حق عالمي للجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يستحق الحرية والكرامة.

