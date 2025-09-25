مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة نيويورك، مباحثات مصرية أمريكية، بشأن سبل إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين.جاء ذلك، خلال لقاءين جمعا وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مع نظيره الأمريكي مارك روبيو، ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفق بيانين للخارجية المصرية الخميس.وجدد عبد العاطي خلال لقاء روبيو "تثمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة بشكل فوري".وقال عبد العاطي إن الاجتماع "جاء في أجواء إيجابية"، مؤكدا ضرورة "تكثيف الجهود المشتركة لوقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين".كما بحث عبد العاطي مع ويتكوف "التطورات في غزة على ضوء اجتماع القمة بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية" في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.وأكد أن "مصر تعول على الرئيس ترامب وجهوده في إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، والبدء في إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم".وعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على قادة دول عربية وإسلامية خطة أمريكية بشأن قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين.وأكد قادة الدول العربية والإسلامية في الاجتماع ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، في خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم، بحسب بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية، الأربعاء.وحضر الاجتماع، الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإندونيسي برابوو سوبيانتو، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء باكستان محمد شهباز شريف ومصر مصطفى مدبولي، ووزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان والإمارات عبدالله بن زايد.