عربي

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة نيويورك، مباحثات مصرية أمريكية، بشأن سبل إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين.

جاء ذلك، خلال لقاءين جمعا وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مع نظيره الأمريكي مارك روبيو، ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفق بيانين للخارجية المصرية الخميس.

وجدد عبد العاطي خلال لقاء روبيو "تثمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة بشكل فوري".

وقال عبد العاطي إن الاجتماع "جاء في أجواء إيجابية"، مؤكدا ضرورة "تكثيف الجهود المشتركة لوقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين".

كما بحث عبد العاطي مع ويتكوف "التطورات في غزة على ضوء اجتماع القمة بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية" في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد أن "مصر تعول على الرئيس ترامب وجهوده في إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، والبدء في إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على قادة دول عربية وإسلامية خطة أمريكية بشأن قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

وأكد قادة الدول العربية والإسلامية في الاجتماع ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، في خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم، بحسب بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية، الأربعاء.

وحضر الاجتماع، الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإندونيسي برابوو سوبيانتو، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء باكستان محمد شهباز شريف ومصر مصطفى مدبولي، ووزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان والإمارات عبدالله بن زايد.

أخبار ذات صلة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

مباحثات مصرية أمريكية بشأن جهود إنهاء الحرب على غزة

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع

دول عربية ترحب باعتراف دول غربية بدولة فلسطين وتدعو لمزيد من الخطوات الدولية

دول عربية ترحب باعتراف دول غربية بدولة فلسطين وتدعو لمزيد من الخطوات الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

مجموعة الـ77 والصين تعقد اجتماعها الوزاري السنوي التاسع والأربعين بمشاركة فلسطين

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

&quot;التربية&quot; و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

"التربية" و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

&quot;الخارجية&quot;: إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

"الخارجية": إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

فلسطينية تبلغ أكثر من 100 عام تنزح قسراً لجنوب قطاع غزة

فلسطينية تبلغ أكثر من 100 عام تنزح قسراً لجنوب قطاع غزة

دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال في القدس

دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال في القدس

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في شمال قطاع غزة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة