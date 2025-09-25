دولي

إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول الصمود

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وأمر كروزيتو أمس بتوجه سفينة تابعة للبحرية من أجل تقديم المساعدة للأسطول، منددا "بشدة" بالهجوم الذي استهدف الثلاثاء عبر طائرات مسيّرة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة وإيصال مساعدات إنسانية للقطاع الفلسطيني.

وقبل أيام، هددت إسرائيل أسطول الصمود بمنعه من دخول ما سمتها منطقة قتالية وخرقه الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان الناشطون على متن الأسطول أعلنوا أنهم استُهدفوا فجر أمس الأربعاء، بمسيّرات، متهمين إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وقال أسطول الصمود العالمي، في بيان، إن عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، وأضاف أنه التشويش على الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب.

