إعلام الاحتلال: نتنياهو سيبحث مع ترامب استكمال أهداف حرب غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحاجة إلى استكمال أهداف الحرب في غزة والسلام بالمنطقة، في حين توقع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف حدوث اختراق بعد عرض خطة أميركية من 21 نقطة.

فقد أوضحت (هيئة البث الإسرائيلية) أن نتنياهو سيبحث مع ترامب الحاجة إلى استكمال أهداف الحرب، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله إنه سيناقش مع ترامب "الفرص العظيمة التي أتاحها لنا انتصارنا وحاجتنا لتحقيق هدف الحرب"، بحسب تعبيره.

من جهة ثانية، قالت صحيفة (معاريف) إن الجيش الإسرائيلي أبلغ نتنياهو بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في ظل الوضع الراهن.

وأضافت (معاريف) أن الجيش والشاباك يدركان أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حددت هدفا رئيسيا يتمثل في اختطاف جندي من الجيش خلال المناورة.

وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي يعمل على توضيح طبيعة التهديد لجميع قواته".

من جهة ثانية، قال الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، إنه يتوقع إحداث اختراق يتّصل بالحرب في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن ترامب عرض خطة في هذا الصدد أثناء لقائه بقادة دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وصرّح ويتكوف خلال قمة كونكورديا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "عرضنا ما نسمّيها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة والمؤلفة من 21 نقطة".

وأضاف "أعتقد أنها تعالج هواجس إسرائيل وكذلك هواجس كل الجيران في المنطقة".

