(صورة):إذاعة جيش الاحتلال تكشف تفاصيل مقتل جندي برصاص قنّاص على أطراف حي الشيخ رضوان

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، تفاصيل حادثة مقتل الرقيب أول تشالاتشو شمعون دمالاش، أحد جنود (الكتيبة 932) التابعة للواء ناحال، مساء أمس في شمال مدينة غزة.

وأوضحت الإذاعة أن الجندي كان يتمركز في نقطة حراسة عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان حوالي الساعة الخامسة مساءً، عندما أطلق قنّاص من حركة (حماس) رصاصة دقيقة أصابته مباشرة وأدت إلى مقتله.

وأشارت إلى أن عملية إطلاق النار جرت من مسافة بعيدة، دون أي محاولة للاقتراب أو اقتحام النقطة العسكرية، التي تُعد هدفاً رئيسياً لهجمات حماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أنه عقب الحادثة، شرعت القوات المتمركزة في الموقع بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة، مدعومة بإسناد جوي، في محاولة لتعقّب القنّاص واستهدافه، فيما لم يُعلن حتى الآن عن تحييد منفذ العملية.


