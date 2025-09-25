شهداء وجرحى بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عدد من المواطنين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس.وارتكبت قوات الاحتلال في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة مجزرة استشهد على إثرها 11 مواطنا وأصيب آخرون، إضافة إلى فقدان عدد آخر، في قصف منزل يعود لعائلة أبو دحروج الذي يؤوي نازحين.وفي مدينة خان يونس، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة وادي قرب المستشفى الميداني الأردني غرب المدينة، كما استشهد مواطن إثر استهدافه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة الساقية ببلدة بني سهيلا شرق المدينة.وأصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطراوي في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عبد العال بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.ويواصل جيش الاحتلال عدوانه بتنفيذ غارات مكثفة على مدينة غزة تحديدا، لإجبار الأهالي على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.