شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وجرحى بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
 استشهد وأصيب عدد من المواطنين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس.

وارتكبت قوات الاحتلال في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة مجزرة استشهد على إثرها 11 مواطنا وأصيب آخرون، إضافة إلى فقدان عدد آخر، في قصف منزل يعود لعائلة أبو دحروج الذي يؤوي نازحين.

وفي مدينة خان يونس، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة وادي قرب المستشفى الميداني الأردني غرب المدينة، كما استشهد مواطن إثر استهدافه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة الساقية ببلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطراوي في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عبد العال بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه بتنفيذ غارات مكثفة على مدينة غزة تحديدا، لإجبار الأهالي على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

أخبار ذات صلة

(صورة):إذاعة جيش الاحتلال تكشف تفاصيل مقتل جندي برصاص قنّاص على أطراف حي الشيخ رضوان

(صورة):إذاعة جيش الاحتلال تكشف تفاصيل مقتل جندي برصاص قنّاص على أطراف حي الشيخ رضوان

شهداء وجرحى بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وجرحى بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

&quot;التربية&quot; و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

"التربية" و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

&quot;الخارجية&quot;: إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

"الخارجية": إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

فلسطينية تبلغ أكثر من 100 عام تنزح قسراً لجنوب قطاع غزة

فلسطينية تبلغ أكثر من 100 عام تنزح قسراً لجنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;التربية&quot; و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

"التربية" و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

&quot;الخارجية&quot;: إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

"الخارجية": إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية

فلسطينية تبلغ أكثر من 100 عام تنزح قسراً لجنوب قطاع غزة

فلسطينية تبلغ أكثر من 100 عام تنزح قسراً لجنوب قطاع غزة

دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال في القدس

دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال في القدس

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في شمال قطاع غزة

اليابان : الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت

اليابان : الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت

(حماس) تشيد بقرار إسبانيا حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

(حماس) تشيد بقرار إسبانيا حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

جيش الاحتلال يزعم العثور على صاروخ في طولكرم

جيش الاحتلال يزعم العثور على صاروخ في طولكرم

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بن زايد: ندعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة