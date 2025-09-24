شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65.419 شهيداً و167.160 مصاباً
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,419 شهيدا و167,160 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 37 شهيدا منهم 4 شهداء انتُشلت جثامينهم و175 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 5 والإصابات 20، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531، وأكثر من 18,531 إصابة.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.

وأشارت إلى أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

