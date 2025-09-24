البرش: نحذر من موت جماعي وشيك للمرضى بسبب توقف المستشفيات

رام الله - دنيا الوطنقال منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، للجزيرة إن واقع مستشفيات القطاع هو الأسوأ على الإطلاق، مؤكداً أن المرضى سيواجهون الموت الجماعي في غضون ساعات نتيجة توقف عمل المستشفيات.وأوضح البرش أن بعض خدمات مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في القطاع، توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، موجهاً النداء الأخير لإنقاذ المرضى ومشدداً على ضرورة إدخال الوقود فوراً كي لا تتوقف المستشفيات بشكل كامل.وأشار إلى أن الوزارة لم تتمكن من إخراج أكثر من 100 مريض في أقسام العناية المركزة، ما يضاعف خطورة الوضع الصحي في القطاع.