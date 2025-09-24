"التربية" و(يونسكو) توقعان اتفاقية لدعم التعليم العالي في غزة

رام الله - دنيا الوطنوقَّع وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الأربعاء، مع ممثلة مُنظَّمة الأُمم المُتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ليلي نيستني-هايلو، اتفاقية لدعم قطاع التعليم العالي في فلسطين على مدار الأعوام الثلاثة المُقبلة، خاصةً في قطاع غزة.وأكّد برهم الشراكة الاستراتيجية مع "اليونسكو" لدعم التعليم الفلسطيني، خاصةً من خلال تنفيذ برامج نوعية مشتركة تخدم الطلبة والنظام التعليمي برمته، لافتاً إلى أهمية التركيز على مواصلة الجهود الرامية لإغاثة التعليم في قطاع غزة، خاصةً مع تواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.من ناحيتها، أشارت هايلو إلى سعي "اليونسكو" الدؤوب للرقي بالمنظومة التعليمية في فلسطين، مُشيدةً بالتعاون المُميز من جانب الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمنظومة التعليم، مُشيرةً إلى أهمية تعزيز الدعم للتعليم في غزة بشكلٍ خاص.وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين لتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعليم العالي الوطنية 2025–2027 بشكل مشترك، بما يتماشى مع أجندة التعليم 2030، ومع "برنامج المُساعدة الطارئة لغزة" التابع لليونسكو، بما في ذلك خطة عمل للتنفيذ الفوري.كما تنص على تعزيز نظام التعليم عبر التوجيه السياساتي المبني على الأدلة، وضمان الجودة، وتنمية القُدرات المُؤسَّسية، بما ينسجم مع استراتيجيات التعليم الوطنية 2025–2027 والمعايير العالمية.وفيما يتعلق بغزة، تنص الاتفاقية على المُساهمة في التخطيط للتَّعافي، وضمان استمرارية التعلّم، وإطلاق "الحرم الجامعي الافتراضي" كمنظومة رقمية شاملة للتعلّم، إلى جانب إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة مُتعدِّدة الأغراض.وتنص الاتفاقية على دعم التحوّل إلى نموذجٍ قائمٍ على الكفاءات يُزوِّد المُتعلمين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل (المهارات الرَّقميّة، والريادية، وغيرها)، وتعزيز البحث العلمي بقيادةِ الجامعات وربطها بالقطاع الخاص، بما يُسهم في الابتكار وتعزيز التوظيف، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا في إعادة إعمار غزة.